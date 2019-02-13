شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ملخص واهداف مباراة الزمالك ونصر حسين داي فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الزمالك في انهاء الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف علي فريق نصر حسين سجله المغربى خالد بوطيب فى المباراة المُقامة بينهما حالياً على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

فيما بدأ نصر حسين داى بالتشكيل التالى:"غايا مرباح فى حراسة المرمى، وليد علاتي و محمد نوفل خاسف وعبد الغاني خياط و محمد أمين توغاي فى خط الدفاع، يايا فوزي و مهدي الورتاني و عبد الرحمن يوسفي فى خط الوسط، شمس الدين حراق وعبد الرؤوف شويطر وأحمد قاسمي فى خط الهجوم".



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الزمالك ونصر حسين (35)

الزمالك ونصر حسين (36)