تركى آل الشيخ : هل سيلتزم الأهلي بالبيان المهزوز الهش ام سيلعبون ؟!

صرح تركى آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي على عدم حسم الأهلي موقفه من المشاركة في مباراة بيراميدز بدور الستة عشر بكأس مصر حتى الأن.

وقال تركى عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” طالبنا بحقنا العادل أن نلعب مباراتنا في الدور الثاني بعد ان يلعبوا مباراتهم في الدور الاول والحمد لله هذا حدث. لانه حق مشروع ويضمن تكافىء الفرص ورفضوا ذلك ولكن في الاخير ذلك حدث واقترحنا استبدال مباراة الدوري بالكأس فخرجوا لنا بحجة واهية وهي ان خطط التدريبية تختلف بين الدوري والكاس”.

وأكمل:” وفي الاخر تم استبدال المباراة لانه حق عادل لنا.. سؤالي هل سليتزمون بالبيان المهزوز الهش اما سيخجلون ويلعبون؟!”.

وتابع:”أفضل سيناريو بالنسبة لي ان اتاهل بالدور الثمانية بدون مجهود، مع اني لايفرق معي ان نلعب فنكسب او نخسر لان كرة القدم فوز وخسارة في الملعب اما الانتصارات الوهمية خارج الملعب فلا تعنيني…

وأختتم : وفي الاخير تذكرت قول أفضل الخلق وسيد المرسلين، اية المنافق ثلاث” اذا حدث كذب وان وعد اخلف واذا أؤتمن خان”صدق رسول صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

امضاء: “روح الفانيلة زرقاء..(المركز الثاني)”.