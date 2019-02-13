بالأرقام.. مبابي "يكتسح" ميسي ورونالدو في دوري أبطال أوروبا

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مبابي قاد فريقه للفوز على مانشستر يونايتد الثلاثاء

أثبت النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، تفوقه بفارق شاسع على الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا، عندما كانا بنفس العمر.

ونشرت مجلة "أونز" الرياضية الفرنسية إحصاء "مذهلا" يكشف أن اللاعب ذا الـ20 ربيعا، سجل حتى الآن 14 هدفا في 24 مواجهة بدوري أبطال أوروبا.

وبالمقارنة مع النجمين الأسطوريين، لم يسجل لاعب برشلونة ميسي في نفس العمر سوى 8 أهداف أوروبية من 21 مباراة، بينما سجل نجم يوفنتوس الحالي رونالدو هدفا واحدا فقط في 21 مباراة، عندما كان يبلغ من العمر 20 عاما.

وسجل مبابي في البطولة الأقوى في أوروبا تقريبا ضعف أرقام ميسي، و13 هدفا أكثر من رونالدو، عندما كانا في مقتبل العمر، مثلما هو الآن.

والثلاثاء قاد مبابي، الملقب باسم "37" في إشارة إلى سرعته القصوى بالكيلومتر في الساعة، باريس سان جرمان لفوز مهم على مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعبه، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كما حقق مبابي لقب كأس العالم مع منتخب بلاده فرنسا بعمر 19 عاما، وهو إنجاز قد يستعصي على النجمين المخصرمين حتى نهاية مسيرتيهما.