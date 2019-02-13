شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهي الشوط الأول متقدمًا على نصر حسين داي بهدف «بوطيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري، بتقدم الأبيض بهدف نظيف عن طريق مهاجمه المغربي، خالد بوطيب، في الدقيقة 14 من عمر الشوط، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، في ثاني جولات دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الافريقية.

سجل بوطيب الهدف في الدقيقة 14 من عمر المباراة بعد عرضية متقنة من الدولي التونسي، حمدي النقاز، من الجانب الأيمن تصل إلى كهربا الذي يحولها لتجد بوطيب الذي يسددها بيسراه على يمين الحارس معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد.

سيطر الزمالك على مجريات اللعب وحاول مضاعفة النتيجة وشن هجمات عن طريق حمدي النقاز، واعتماد الفريق الجزائري على الهجمات المرتدة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بهدف نظيف.