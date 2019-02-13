التشكيل الرسمي لمباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام في دوري أبطال اوروبا

دفع لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورتموند، بالأمريكي كريستيان بوليسيتش في تشكيلة فريقه الأساسية أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ، على ملعب ويمبلي.

وقرر المدرب السويسري البدء بالدولي الأمريكي، لتعويض غياب ماركو رويس، مجاورًا الثنائي ماريو جوتزه وجادون سانشو في خط الهجوم.

ودفع فافر بتشكيلة تضم:

بوركي، حكيمي، زاجادو، توبراك، ديالو، فيتسل، داوود، ديلاني، سانشو، جوتزه وبوليسيتش.

على الجانب الآخر، يبدأ ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام صاحب الأرض، بتشكيلة تضم كل من:

لوريس، أورييه، ألدرفيريلد، سانشيز، فويث، فيرتونخين، وينكس، سيسوكو، إيركسن، مورا وسون.