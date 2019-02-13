شكرا لقرائتكم خبر عن الحزم يتنفس الصعداء بالباطن.. والفيصلي يقلبها على الاتفاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

قلب الفيصلي تأخره بثلاثية أمام الاتفاق، إلى فوز صعب في الوقت بدل الضائع بتسجيل هدفين، لينتهي اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم (الأربعاء) ضمن لقاءات الجولة الـ20 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفيصلي 4/3.

جاءت أهداف الفيصلي عن طريق؛ فهد الأنصاري (هدفين)، دينلسون بيرايرا (ركلة جزاء)، ولويس غوستافو، فيما جاءت أهداف الاتفاق الـ3 عن طريق؛ كريستيان جوانكا (هدفين)، ومحمد الكويكبي.

شهد اللقاء سيطرة اتفاقية في بدايتها ترجمها جوانكا بهدفين، وتمكن لاعب الفيصلي فهد الأنصاري من تقليص الفارق من كرة ثابتة في الوقت بدل الضائع. وفي الشوط الثاني، عاد الاتفاق للسيطرة في بداية الشوط، وتمكن الكويكبي من توسيع الفارق بتسجيله الهدف الثالث. ولكن في الدقائق الـ10 الأخيرة من عمر المباراة، استنفر لاعبو الفيصلي وتمكنوا من تقليص الفارق أولاً من ركلة جزاء عن طريق المحترف دينلسون، ومن ثم عاد الأنصاري ليحرز التعادل بنسخة كربونية من هدفه الأول. وفي الوقت الذي تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، تمكن غوستافو من لعب كرة ماكرة على يسار حارس الاتفاق رايس مبولحي هدفا رابعا للفيصلي، لينتهي اللقاء بفوز الفيصلي الذي وصل للنقطة 27 متساوياً مع الاتفاق، ويتفوق عليه في الترتيب، إذ يحتل الفيصلي المركز السابع، فيما يأتي الاتفاق خلفه تماماً في المركز الثامن.

وفي الرس، تنفس الحزم الصعداء، بعد فوزه الصعب على ضيفه ومطارده الباطن بهدف دون مقابل، جاء عن طريق مهاجمه محمد الصيعري في الدقيقة 49 من عمر المباراة. وبذلك يبتعد الحزم قليلاً عن مراكز الهبوط، إذ وسع الفارق بينه وبين الباطن إلى 4 نقاط ووصل للنقطة 22 في المركز الـ12، فيما بقي الباطن برصيده السابق 18 نقطة في المركز الـ13.