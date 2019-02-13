شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء 13 / 2 / 2019 ثنائى الشياطين مهدد بالغياب عن موقعة تشيلسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن تعرض لخسارة مفاجئة أمام باريس سان جيرمان الفرنسى أمس الثلاثاء 2-0 فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، يستعد الشياطين الحمر لملاقاة تشيلسى يوم الإثنين المقبل فى دور الـ 16 من كأس الإتحاد الإنجليزى.

شكوك حول مشاركة لينجارد ومارسيال فى لقاء مانشستر يونايتد ضد تشيلسى



كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الثنائى أنتونى مارسيال وجيسي لينجارد مهددان بعدم المشاركة فى مواجهة تشيلسى الهامة يوم الإثنين المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج" فى الدور ثمن النهائى لكأس الإتحاد الإنجليزى.

وكان لينجارد ومارسيال قد تم تبديلهما خلال أحداث الشوط الأول من لقاء أمس، بداعى الإصابة العضلية، وهو ما يهدد بفقدان اليونايتد لسلاحين من أهم أسلحته قبل مواجهة البلوز.



مارسيال

سولشاير يؤكد تعلم مانشستر يونايتد من تجربة سان جيرمان



أكد المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، النرويجي أولي جونار سولشار، عقب خسارته في عقر داره على يد باريس سان جيرمان الفرنسي 0-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، أنهم لم يلعبوا مباريات بهذا المستوى منذ فترة طويلة، وأن عليهم التعلم من هذه التجربة.

وأوضح سولشاير في تصريحات لشبكة "BT" البريطانية عقب المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد: "الجبال وجدت من أجل الصعود إليها.. لا يمكنك التوقف ببساطة والتفكير أن الأمر انتهى.. مباراة اليوم كانت بمثابة اختبار لنا أمام أحد أفضل الفرق".

ورفض المدرب النرويجي الشاب (45 عاماً) تحميل مسؤولية الخسارة للإصابتين المبكرتين للثنائي أنتوني مارسيال وجيسي لينجارد، ونزول لاعبين يمتلكان إمكانيات مختلفة وهما الإسباني خوان ماتا والتشيلي أليكسيس سانشيز.

كما دافع مدرب المان يونايتد عن لاعبه الفرنسي بول بوجبا، الذي طرد ببطاقة صفراء ثانية قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي في لعبة مشتركة مع البرازيلي داني ألفيس، إذ أكد أنه كان فقط يحاول حماية الكرة.

وتعد هذه هي الخسارة الأولى لـ"الشياطين الحمر" مع سولشاير منذ جلوسه على مقعد المدير الفني في ديسمبر الماضي، خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو، بعد 11 مباراة شهدت 10 انتصارات وتعادل وحيد.



سولشاير

الصحف الإنجليزية تشن هجوما حادا على لاعبى مانشستر يونايتد



شنت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الأربعاء هجومًا لاذعًا على فريق مانشستر يونايتد الانجليزي عقب الهزيمة بهدفين أمام منافسه باريس سان جيرمان فى المباراة التى أقيمت بينهما بالأمس فى أولد ترافولد معقل الشياطين الحمر.

وجاءت عناوين الصحف الانجليزية الصادرة صباح اليوم مجمعة على أحقية الفريق الباريسى فى النقاط الثلاث والتى استطاع بها توماس توخيل أن يوقف سلسلة انتصارات سولشاير المدير الفنى للمان المتتالية منذ توليه المسئولية خلفًا لجوزيه مورينيو المدرب المقال من منصبه.

سجل هدفا الفريق الفرنسى، المدافع بيرسنال كيمبيمبيي فى الدقيقة 53 بعد متابعت الركلة الركنية، والنجم كيليان مبابى فى الدقيقة 60 بعد أن سدد الكرة بمهارة فى مرمى الإسبانى دى خيا من عرضية رائعة من أنخيل دى ماريا.

وكان باريس سان جيرمان الطرف الأفضل فى اللقاء وكان الأخطر على المرمى على الرغم من غياب أبرز نجومه، نيمار، إدينسون كافانى، وتوماس مونييه للإصابة.

وحفل اللقاء بالبطاقات الصفراء والتى بلغت 8 بواقع 4 لسان جيرمان و4 لليونايتد، والتى أدت إلى طرد بول بوجبا فى الدقيقة 88 لحصوله على انذارين.

وسيقام لقاء الإياب يوم 6 مارس المقبل على ملعب "حديقة الأمراء" فى العاصمة الفرنسية باريس.