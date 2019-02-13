شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك تهتف لـ "بوطيب" بعد الهدف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هتفت جماهير الزمالك للمغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه أمام نصر حسن داى فى المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى :محمود جنش خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا خط الهجوم : خالد بوطيب واستبعد الجهاز الفني محمد عبد السلام ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد ومحمد عبد الغني وبهاء مجدي ومحمد عنتر وأيمن حفني وحميد أحداد وعمر السعيد

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