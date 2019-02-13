شكرا لقرائتكم جنش يشكو من شد عضلى ويرفض الخروج من المباراة.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى الدقائق الأولى، اشتكى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك من إصابة بشد عضلى وتوجه الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأبيض إلى الحارس ومنحه زجاجة بنج حيث قام جنش برشه على موضع الإصابة من أجل إستكمال المباراة.

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