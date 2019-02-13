الصيد يحصد بطولة الجيزة للسلة سيدات بعد الفوز على الزمالك فى النهائي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق أنسات نادي الصيد في كرة السلة بالتتويج بكأس بطولة منطقة الجيزة بعد الفوز علي الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 64- 40 علي ملعب البنك الأهلى. وكان فريق انسات نادي الصيد قد نجحن في الفوز على انسات الزمالك في مباراة الذهاب بنتيجة 50 ــ 34 قام محمد الشرقاوي عضو مجلس إدارة نادي الصيد، بتسليم الجوائز وكأس البطولة علي فريق انسات الصيد.

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