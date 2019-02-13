شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلى اليوم الاربعاء 13/2/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلى اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذى سيبدأ استعداداته غداً الخميس لمواجهة الإنتاج الحربي فى بطولة الدوري العام.

هدف سيمبا يصعب موقف الأهلى فى دورى الأبطال

جاء الهدف الذى أحرزه فريق سيمبا التنزانى فى مرمى فريق الأهلى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ليصعب موقف الفريق الأحمر فى البطولة الأفريقية.

سعد سمير يخضع لفحص طبى لتحديد فرص مشاركته فى مواجهة الإنتاج

يخضع سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لفحص طبى قبل مران الفريق غد الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات المقبلة بعدما الإصابة البسيطة التى تعرض لها فى العضلة الضامة دون سفره مع الفريق إلى تنزانيا.

‎كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى قد أعلن أن إصابة سعد سمير بسيطة ولا تدعو للقلق، فاللاعب اشتكى من آلام بسيطة فى العضلة الضامة وفضّل الجهاز الفنى إبعاده من رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا حتى لا تتفاقم الإصابة، موضحاً أن اللاعب سيكون جاهزا بنسبة كبيرة لمباراة الإنتاج الحربى.

الأهلى يصل القاهرة بعد الخسارة من سيمبا التنزانى بدورى أبطال أفريقيا

وصلت ظهر اليوم الاربعاء بعثة النادى الأهلى للقاهرة قادمة من العاصمة التنزانية دار السلام، بعد الخسارة من سيمبا التنزانى بهدف نظيف، بالملعب الوطنى بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وكانت بعثة الأهلى قد غادرت تنزانيا فى الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة وتخلل الرحلة 45 دقيقة ترانزيت فى كينيا.

وخسر الأهلى من سيمبا بهدف نظيف فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، لكن بطل مصر مازال يتربع على قمة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط يليه سيمبا بـ6 نقاط ثم شبيبة الساورة الجزائرى بـ5 نقاط وأخيرا فيتا كلوب الكونغولى بـ4 نقاط.

مختار مختار يحذر لاعبى الإنتاج الحربى من انتفاضة الأهلى

حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة الاستهانة بمباراة الأهلى المقبلة، لاسيما بعد أن خسر الفريق الأحمر من منافسه سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقية.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الأهلى المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة 22 لمسابقة الدورى العام على استاد بتروسبورت، وكانت مباراة الفريقين فى الدور الأول بالدورى قد انتهت بالتعادل السلبى.

وفد أهلاوي يطير للإمارات أول مارس لاختيار ملابس الموسم الجديد

يطير وفد أهلاوي أوائل شهر مارس القادم، يتكون من أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والتسويق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة للإمارات لزيارة مقر شركة الملابس الراعية.

ويقوم الوفد الأهلاوي خلال زيارة الإمارات باختيار ملابس الموسم الجديد مع مسئولي شركة الملابس الراعية، بعد الاتفاق على شكل القميص والألوان الأساسية والاحتياطية.