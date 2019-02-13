شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تعقد جلستين لمناقشة التحليل الفني لإدارة مباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار يومين عقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة عصام عبد الفتاح عضو محلس إدارة الاتحاد ، جلسات التحليل الفني لمباريات مسابقة الدورى الأخيرة ومناقشة الحالات الجدلية. أقيمت الجلسات أمس واليوم بقاعة المؤتمرات بمبنى الاتحاد بالجزيرة بحضور اعضاء اللجنة ، كما حضرها أطقم تحكيم المباريات التي شملها التحليل. أحمد أبو العلا وسيد مراد أعضاء لجنة الحكام عزب حجاج ووجيه أحمد الغندور وصباحى ومجدى وميدو وطلب

طارق سامى وسعيد حمزة وهلهل وأبو الرجال وحسن طارق سامى وسعيد حمزة وهلهل وأبو الرجال وحسن

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