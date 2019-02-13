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حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 13 / 2 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 13 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، هانى رمزي يتابع كوكا ووردة من اليونان

هانى رمزي يتابع كوكا ووردة من اليونان

 

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لجنة الحكام تعقد جلستين لمناقشة التحليل الفني لإدارة مباريات الدوري

 

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عامر حسين : تعديل مواعيد 5 مباريات بالدوري والكاس بسبب الإسماعيلي والكاف

 

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طاقم تحكيم صربى يدير مباراة بيراميدز وسموحة

 

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حلمى طولان : سنواجه الهلال السعودى بخطة الزمالك

 

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سعفان الصغير: الإسماعيلى يتمسك بالفرصة وكرة القدم لا تعرف المستحيل

 

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مجدى عبد الغنى: أعضاء الجبلاية سيتولون الإشراف على لجان أمم أفريقيا

 

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20 لاعبا فى معسكر سموحة لمواجهة بيراميدز

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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