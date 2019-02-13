هانى رمزي يتابع كوكا ووردة من اليونان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد هانى رمزي مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم فى اليونان لمتابعة لاعبى منتخب مصر الدوليين وهم أحمد حسن كوكا لاعب اوليمبياكوس اليونانى و عمرو ودة المحترف بنادي أتروميتوس. يهدف الجهاز الفني لمنتخب مصر لمتابعة اللاعبين الدوليين وتقييم مستواهم الفني استعدادًا لمعسكر شهر مارس و معسكر يونيو الذى يتخلله بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر. حرص الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة خافيير أجيري على السفر لأكثر من دولة المتابعة اللاعبين المحترفين بالسعودية و قطر و اليونان.

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