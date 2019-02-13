مدافع البايرن يوضح.. كيف يستعد لإيقاف محمد صلاح؟

مصراوي - كتب - هادي المدني:

صرح دافيد ألابا المدافع الأيسر لبايرن ميونيخ الألماني بأنه سوف يعتمد على خبراته من اللاعبين أصحاب السرعات في مواجهة محمد صلاح الجناح الأيمن لليفربول.

وقال آلابا في تصريحاته لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أنا سعيد للغاية بثقة السيد رومينيجيه (رئيس بايرن ميونيخ)، سوف أستعد بكل جد، من أجل مواجهة صلاح، وأحاول أن أظهر بأفضل مستوى داخل الملعب."

وأبدى كارل هاينز رومينيجيه رئيس نادي بايرن ميونيخ، ثقته في قدرة دافيد ألابا على إيقاف محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا.

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