بوطيب يحرز أول أهدافه بقميص الزمالك في مرمى حسين داي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أحرز المغربي خالد بو طيب أول أهدافه بقميص الزمالك، في مرمى نصر حسين داي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وفي الدقيقة 14، انطلق حمدي النقاز من الجانب الأيمن، وأرسل كرة عرضية أرضية، ليمررها محمود كهربا، لبو طيب الذي لم يتوان في تسجيلها بمرمى الفريق الجزائري.

ويسعى الزمالك لتصحيح وضعه بالمجموعة بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام جورماهايا الكيني برباعية مقابل هدفين.

وانضم بو طيب للزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من مالاتيا سبور التركي.