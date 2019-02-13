لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - نصر حسين داي 0 .. بوطيب يفتتح التسجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف نادي الزمالك في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء نظيره الجزائري نصر حسين داي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفيدرالية.

الزمالك يدخل اللقاء بلا نقط بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام جورماهيا برباعية مقابل هدفين بينما يدخل نصر حسين داي اللقاء بثلاثة نقاط من فوزه على بترول أتليتكو.

انتظروا منا تغطية لحظة بلحظة لأحداث المباراة:

وجاء تشكيل المباراة الذي أعلنه كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود "جنش"

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود "الونش"، حمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف "أوباما"، إبراهيم حسن، محمود "كهربا".

خط الهجوم : خالد بوطيب.

واستبعد الجهاز الفني محمد عبد السلام ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد ومحمد الغني وبهاء مجدي ومحمد عنتر وأيمن حفني وحميد أحداد وعمر السعيد

انطلاق الشوط الأول

مرور 15 دقيقة من عمر الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف سجله خالد بو طيب، في الدقيقة 14 من عمر اللقاء ليُسجل أولى أهدافه مع الزمالك.

الدقيقة 26: توقف اللعب لإصابة أوباما قبل أن يتم استكماله في الدقيقة 28.

مرور 30 دقيقة من الشوط الأول ولازال تقدم الزمالك بهدف نظيف سجله خالد أبو طيب في الدقيقة 14.



مرور 40 دقيقة: سيطرة للزمالك مع خطورة على فترات بتصويبات خطرة من أوباما وكهربا تصدى لها حارس نصر حسن داي ولازالت النتيجة تقدم الزمالك بهدف نظيف سجله خالد بو طيب في الدقيقة 14.

انتهاء الشوط الأول بذات النتيجة؛ حيث أطلق الحكم صافرته بعد رأسية فرجاني ساسي التي مرت بجوار القائم الأيمن.

انطلاق الشوط الثاني من المباراة.. انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني:

مرور 5 دقائق من الشوط الأول بضغط من لاعبي نصر حسن داي حيث صوب لاعبيه كرتين ضعيفتين من خارج منطقة الجزاء مرا بجوار القائم الأيسر لجنش.