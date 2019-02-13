شاهد.. الزمالك يضرب نصر حسين داي بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق الزمالك على نصر حسين داي الجزائري بهدف نظيف في الشوط الاول من اللقاء المقام حاليا ببرج العرب ضمن الجولة الثانية عن المجمعة الرابعة، لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز الهدف المغربي خالد بوطيب في الدقيقة 14 في شوط سيطر فيه الزمالك لعبا ونتيجة وأهدر عدة فرص كانت كفيلة بتحقيق خماسية على الاقل في هذا الشوط من جانب محمود كهربا ،ويوسف اوباما ،وخالد بوطيب.

يذكر ان جورماهيا الكينى يتصدر المجموعة قبل اللقاء برصيد 3 نقاط وهو نفس رصيد نصر حسين وبترو اتليتكو بينما رصيد

الزمالك صفر لخسارته امام جورماهيا في الجولة الاولى 2-4.

الشوط الاول

بدأ اللقاء حذرا من جانب الفريقين مع رغبة بيضاء في هز الشباك من خلال هجمات تكسرت في البادية سريعا بسبب ابتعاد الخطوط والتمركز الجيد للدفاع الجزائري خاصة من القلب محمد نوفل وعبد الغني الخياط.

حاول نصر حسين الاعتماد على المرتدات مع تحرك ايجابي من جانب احمد قاسمى وعبد الرؤوف شويطر والذى فرض عليهما رقابة من جانب محمود الونش ومحمود علاء.

مع الوقت وسريعا بدأت الخطورة البيضاء تزيد على مرمى مرباح الحارس الجزائري وينطلق النقاز يمينا ويلعب عرضية لكهربا ويهدر بغرابة.

هدف ابيض

في الدقيقة 14 ومن هجمة منظمة بدأت يمنا من النقاز عرضية كهرباء وسط الزحمة يمرر لخالد بوطيب يسدد بيسراه قوية على يمين الحارس مرباح مسجلا هدف التقدم.

تواصل الطوفان الابيض ويهدى بوطيب هدية لكهربا يسدد بجوار القائم تليها هدية أخرى من كهربا لاوباما يسدد بغرابة في السماء.!

في دقيقة واحدة في الدقيقة 40 يهدر الزمالك فرصتين الاولى اوباما يضع الكرة لولبية فوق المقص الايمن والثانية لكهربا يسدد دون ضغط بجوارالقائم.

مع الدقيقة الاخير يلعب عبد الله جمعة عرضية يقابلها برأسه من الوضع راقدا فرجاني ساسي الى جوار القائم.!

شاهد هدف خالد بوطيب