سجل المغربي خالد بوطيب الهدف الأول للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، في شباك نصر حسين داي الجزائري، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.
جاء الهدف في الدقيقة 14من زمن الشوط الأول، عن طريق المهاجم المغربي خالد بوطيب الذي افتتح أول أهدافه مع الفريق الأبيض منذ قدومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
دخل فريق الزمالك بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني،
بينما يرغب فريق نصر حسين داي الجزائري في مواصلة انتصاراته بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، بهدفين مقابل هدف.
شاهد هدف الزمالك
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. خالد بوطيب يسجل أول أهدافه مع الزمالك في نصر حسين داي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.