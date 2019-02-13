مدافع بايرن ميونيخ: محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم

كتب: محمد معتز صلاح الدين

رد دافيد ألابا ظهير بايرن ميونيخ الألماني على تصريحات رئيس النادي كارل هاينز رومينجيه، الذي أكد ثقته التامة به في إيقاف محمد صلاح نجم ليفربول، في المباراة المرتقبة بين ليفربول وبايرن ميونيخ، والتي ستقام على ملعب "أنفيلد" ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأكد ألابا أنه سيقدم ما بوسعه من أجل

إيقاف صلاح وفرض أسلوبه، على الرغم من صعوبة المهمة أمام لاعب يراه واحد من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وقال ألابا: "أقدر كثيرًا ثقة السيد رومينجيه بي، سوف أعد نفسي بجد وقوة لمواجهة ضد صلاح، وفرض أسلوبي وإظهار قوتي ف الملعب،

صلاح لاعب مذهل أنه من أفضل لاعبي العالم بالنسبة لي".

وأضاف "كما أنه سريع وقد لعبت ضد العديد من اللاعبين الذين يتمتعون بالسرعة مثل كيليان مبابي، لذا أعلم من خبرتي أن النظر إلى قوتي أمر حاسم، وواثق من نقاط قوتي".

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة ليفربول على ملعب "أنفيلد" الثلاثاء المقبل، في مباراة الذهاب، على أن تكون مباراة الإياب، على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري، في 13 مارس المقبل.