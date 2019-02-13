لجنة الحكام تعقد جلستين لمناقشة تحليل إدارة مباريات الدوري

كتب - كريم عبد المحسن: على مدار يومين عقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح عضو محلس إدارة الاتحاد، جلسات التحليل الفني لمباريات مسابقة الدوري الأخيرة محلس إدارة الاتحاد، جلسات التحليل الفني لمباريات مسابقة الدوري الأخيرةومناقشة الحالات الجدلية. أقيمت الجلسات أمس واليوم بقاعة المؤتمرات بمبنى الاتحاد بالجزيرة بحضور أعضاء اللجنة ، كما حضرها أطقم تحكيم المباريات التي شملها التحليل.

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