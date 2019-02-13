أياكس أمستردام يعلن تشكيلته لمواجهة ريال مدريد

كتب- عادل أبو الفضل أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لفريق أياكس أمستردام الهولندي، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة ريال مدريد، في إطار مباريات ذهاب دور الـ 16 من بطولة مباريات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا وجاء التشكيل كالتالي: اونانا اندري، ماتيس دي ليجت، دالي بليند، نيكولاس تاجليافيكو، حكيم زيياش، دوني فان دي بيك، نصير مزراوي، دوشان تاديتش، سيم دي يونج، دافيد ناريس، لاسه شوني

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