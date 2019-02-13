التشكيلة الرسمية لمباراة ريال مدريد وأياكس

أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل الفريق الملكي لمواجهة أياكس الهولندي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب يوهان كرويف أرينا، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.



وجاءت تشكيلة ريال مدريد على النحو التالي:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.



الدفاع: داني كارفاخال، راموس، ناتشو، ريجيلون.



الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش.



الهجوم: فينيسيوس جونيور، جاريث بيل، كريم بنزيما.



في المقابل اختار المدرب إيريك تين هاج، المدير الفني لفريق أياكس، تشكيل مكون من:



حراسة المرمي: أونانا.



الدفاع: دي ليجت، فان دي بيك، نيرس، تاديتش.



الوسط: مزروعي، بليند، شون.



الهجوم: دي يونج، زياش، تاليافيكو.

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