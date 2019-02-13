رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 13-2-2019.. راموس يرفض الصفقة الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 13-2-2019.. راموس يرفض الصفقة الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره أياكس الهولندي مساء اليوم الأربعاء، ويحتضن ملعب “يوهان كرويف” أحداث اللقاء، ويأتي ذلك ضمن ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الريال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق ست نقاط فقط عن المتصدر برشلونة.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي " أهم أخبار ريال مدريد

*اليوفي يضع لاعب مدريد على طاولة المفاوضات بديلا لصلاح

أكدت صحيفة “برنابيو ديجيتال” الإسبانية، أن نادييوفنتوس الإيطالي وضع ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد على طاولة التعاقدات خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فإن إدارة النادي الإيطالي، وضعت ماركو أسينسيو كخيار ثاني، في حال فشل التعاقد مع لاعب ليفربول المصري محمد صلاح.

وأنتشرت في الأيام القليلة الماضية أحاديث تشير إلى أن كريستيانو رونالدو المنضم حديثاً لليوفي أعطى الموافقة على التعاقد مع صلاح في الصيف القادم.

وتقدمت إدارة اليوفي بعرص مغري لضم الفرعون بقيمة ربما تتخطى الـ200 مليون يورو، بالإضافة إلى رحيل ديبالا والإنضمام إلى الريدز.

*تشيلسي يضطر لبيع هازارد لريال مدريد

أكدت صحيفة “أس” الإسبانية، على أن نادي تشيلسي الإنجليزي، سيضطر لبيع النجم البلجيكي إدين هازارد إلى نادي ريال مدريد في حالة واحدة.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فإنه في حال عدم تأهل البلوز إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، سيضكر تشيلسي للتنازل والموافقة على بيع لاعبه إلى الفريق الملكي،

من أجل تجنب عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.

وأشارت إلى أن إدارة تشيلسي في حال فشل حجز مقعد في المراكز الأربعة الأولى ببطولة الدوري الإنجليزي، ستضطر لبيعه من أجل تحقيق التوازن بين الصرف والربح.

ويذكر أن ارتبط أسم إدين هازارد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، في أكثر من مناسبة بالإنتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني في الصيف.

*على خطى رونالدو.. راموس يختار صفقة مدريد القادمة

تحدث موقع "الدون بالون" الإسباني، أن ريال مدريد لا يزال يدرس التعاقد مع واحد من الثنائي نيمار أو مبابي في الصيف المقبل لتدعيم صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأشار الموقع، إلى أن سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد، يرفض بشدة قدوم نيمار للملكي، في حين يفضل التعاقد مع مبابي كونه أصغر في السن ولديه تحمل على قيادة الفريق وصاحب شخصية قوية بعدما أظهر ذلك أمام الشياطين الحمر .

وأكد الموقع، على أن نيمار غير مرحب به في غرف خلع ملابس ريال مدريد لعدم إلتزامه وأداءه غير المنتظم، في حين أن هناك ترحيب كبير بالتعاقد مع مبابي.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره أياكس الهولندي مساء اليوم الأربعاء، ويحتضن ملعب “يوهان كرويف” أحداث اللقاء، ويأتي ذلك ضمن ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

*مدريد يصارع يوفنتوس من أجل عيون لاعب روما

دخل نادي ريال مدريد الإسباني، في صراع التعاقد مع نيكولو زانيولو لاعب فريق روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز الصفوف الفريق بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

وأفاد موقع "الدون بالون" الإسباني، أن ريال مدريد يجهز أسلحته للتعاقد مع اللاعب وخطف الصفقة من يوفنتوس الإيطالي وجاء ذلك بعد تألقه في الفترة الحالية مع روما.

وأكد الموقع على أن الأفضلية في صفقة زانيولو ستكون في صالح ريال مدريد، لأن ناديه الأصلي روما لن يفكره في بيعه لأي ناد داخل إيطاليا.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره أياكس الهولندي مساء اليوم الأربعاء، ويحتضن ملعب “يوهان كرويف” أحداث اللقاء، ويأتي ذلك ضمن ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

*لاعب ريال بيتيس يرفض برشلونة من أجل مدريد

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني، للتعاقد مع ظهير أيسر لتدعيم صفوف الفريق خلاص فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكر موقع "الدون بالون"، أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع جونيور فريبو لاعب ريال بيتيس في الصيف، تحسبا لتعويض رحيل مارسيلو إلى يوفنتوس الإيطالي.

واضاف الموقع، أن فريبو جذب أنظار الجميع بسبب تألقه الملحوظ وأصبح على رادار العديد من الأندية لضمه في الصيف وعلى رأسهم برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي والبايرن الألماني.

واشار الموقع، إلى أنه بالرغم من دخول برشلونة في الصفقة إلا أن اللاعب يفضل الإنضمام لريال مدريد.

وحدد ريال بيتيس في الأيام القليلة الماضية سعر بيع فريبو في الصيف المقبل نظير الحصول على مبلغ 50 مليون يورو.

* بأمر راموس.. ريال مدريد يتخلي عن صفقته المنتظرة