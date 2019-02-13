شكرا لقرائتكم أخبار محمد صلاح اليوم الأربعاء 13 / 2 / 2019 الفرعون حديث الصحف الإيطالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض محمد صلاح مران ليفربول الثانى اليوم الأربعاء، فى معسكر الريدز القائم فى مدينة مارابيا الإسبانية.

محمد صلاح ينشر صورته باللوك القديم



نشر محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى و المحترف فى ليفربول صورة عبر صفحته بموقع التغريدات "تويتر"، يظهرفيها بشكله القديم بالـ " الدقن والشنب".

وكان محمد صلاح، قد ظهر بـ"لوك جديد"، بعدما نجح فى تعزيز حظوظه بالاحتفاظ بلقب هداف الدورى الإنجليزي للموسم الثانى على التوالى.

واللوك الذى ظهر به بعد الاحتفاظ بلقب هداف الدورى الانجليزى بدون ذقن أو شنب، و هو ما أثار حالة بين متابعيه، حيث لجأ الكثير منهم إلى اتباع خطاه وتقليده.



صورة محمد صلاح على تويتر

محمد صلاح يتصدر غلاف "توتو ميركاتو" الايطالية: البديل المنتظر



تصدر الدولى المصرى محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي، غلاف صحيفة "توتو سبورت" الايطالية الشهيرة بجوار النجم الأرجنتينى باولو ديبالا تحت عنوان : "صفقة تبادلية بين يوفنتوس والريدز".

وكشفت الصحيفة فى تقرير نشرته فى عددها الورقى عن أن إدارة يوفنتوس تسعى الى التوصل لاتفاق مع ليفربول بشأن انتقال محمد صلاح مقابل التنازل عن خدمات باولو ديبالا بالإضافة الى مقابل مالى يصل الى 50 مليون يورو.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال الى نادى ليفربول خلال الأيام الماضية بعدما أشارت تقارير عن أن الدون البرتغالى كريستيانو رونالدو منح إدارة ناديه الضوء الأخضر للتعاقد مع اللاعب المصرى الأسطورى ليحل بديًلا عن باولو ديبالا الذى بات قريبًا من مغادرة قلعة السيدة العجوز.

وسبق أن نجح محمد صلاح فى صفوف فيورنتينا وروما الايطاليين ما جعله هدفًا للفرق الأوروبية الكبرى وعلى رأسها ليفربول الذى يواصل مسيرته على مدار موسمين بنجاح منقطع النظير.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب جدول ترتيب هدافى الدورى الانجليزي برصيد 17 هدفًا بخلاف إحرازه 3 أهداف فى دوري ابطال أوروبا.



توتو سبورت

رئيس بايرن ميونخ خائف من مواجهة محمد صلاح



تحدث كارل هاينز رومنجيه الرئيس التنفيذى لنادى بايرن ميونخ عن الدولى المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي خلال حوار صحفى اجرته مجلة "بيلد" الألمانية مع أكبر قيادات الفريق البافارى قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة بين الناديين فى دورى ابطال أوروبا.

ويلتقى ليفربول نظيره بايرن ميونخ بدور الستة عشر بعدما أوقعت القرعة كلا المنافسين وجهًا لوجه فى مستهل الأدوار الإقصائية للبطولة القارية الشهيرة.

وأكد رومنجيه انه لا يخشى مواجهة محمد صلاح ولا يخاف من امكاناته الفنية الكبيرة بالرغم من قناعاته بأنه واحدًا من افضل لاعبى العالم.

قال رومنجيه أن بايرن ميونخ يمتلك ظهير قوى وسريع هو ديفيد ألابا ويمتلك من القدرات ما يؤهله لوقف غزوات محمد صلاح على المرمى.

وسجل صلاح أربعة أهداف في آخر خمس مباريات، بالإضافة إلى تصدره جدول ترتيب هدافى الدورى الانجليزي برصيد 17 هدفًا.

وأوضح الرئيس التنفيذى للبافارى أن محمد صلاح لاعب رائع ويمتلك من المقومات الجيدة لكن كل ما نفكر فيه هو الفوز بالمباراة وإذا تعادلنا سيكون من الرائع أيضًا، وكلانا سواء ليفربول أو بايرن لم يرغب فى تلك المواجهة المبكرة لكن علينا التعامل مع المباراة بالشكل الذى نملكه.