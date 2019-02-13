شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك: الملعب كله يشجع أفريقيا لازم ترجع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشعلت جماهيرالزمالك مدرجات برج العرب قبل مواجهة نصر حسن داى ى الجزائري فى الجولة الثانية من الكونفدرالية الأفريقية. ورددت الجماهير هتافات : "الملعب كله يشجع أفريقيا لازم ترجع" لتحفيز لاعبي الزمالك للفوز على الفريق الجزائري وتعويض خسارة جورماهيا الكينى فى الجولة الماضية. ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى :محمود جنش خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا خط الهجوم : خالد بوطيب واستبعد الجهاز الفني محمد عبد السلام ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد ومحمد عبد الغني وبهاء مجدي ومحمد عنتر وأيمن حفني وحميد أحداد وعمر السعيد

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