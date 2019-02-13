شكرا لقرائتكم تعديل مواعيد 5 مباريات للإسماعيلى بالدوري بعد عودته للأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد عامر حسين رءيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة ، انه سيعدل مواعيد 5 مباريات للإسماعيلي في الدوري والكاس بعد اعلان الكاف مواعيد الدراويش الجديدة في دوري ابطال افريقيا بعد قرار العودة .

وتسبب الإتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"في ازمة للجنة المسابقات التي ستضطر لإجراء تعديلات جديدة على مواعيد مباريات الإسماعيلى بالدورى والكأس، بعد إعلان المواعيد الجديدة للدروايش أمام بطل الجزائر شباب قسنطينة فى الجولتين الثالثة والرابعة بدورى الابطال الافريقى.

وحدد الكاف يومىّ 23 فبراير و2 مارس موعدا لمباراتىّ الاسماعيلى أمام شباب قسنطينة الجزائرى بعد عودته مجددا للمشاركة فى البطولة، وهو ما وضع لجنة المسابقات باتحاد الكرة فى ورطة حيث يتضمن الجدول إقامة مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى فى كأس مصر يوم 21 فبراير، كما يواجه الإسماعيلى نظيره طلائع الجيش فى الأسبوع الـ24 بالدورى يوم 25 فبراير.

كما يواجه الإسماعيلى وفقا للجدول نظيره سموحة يوم 1 مارس المقبل، فى الجولة 25 بالدورى، وهو ما سيجعل لجنة المسابقات تناقش تعديل هذه المواعيد.