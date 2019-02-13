شكرا لقرائتكم الانضباط ترفض مراجعة عقوبة إدواردو وتغرم الهلال 70ألفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - رفضت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، يوم الأربعاء، طلب نادي الهلال مراجعة القرار الصادر ضد البرازيلي كارلو إدواردو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.
وأوقفت الانضباط إدواردو مباراتين وغرمته 10 آلاف ريال، بعد تدخله على لاعب الباطن في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الأسبوع 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت الانضباط في بيان نشره الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": رفض طلب المراجعة شكلا وعملا بالمادة 157- 1 من اللائحة.
وقررت اللجنة إلزام الهلال بدفع 70 ألف ريال، بعد قيام جماهير النادي برمي عدد 11 علبة مياه باتجاه أرض الملعب خلال المباراة وبعد نهايتها، حسب ما جاء في تقرير مراقب لقاء الهلال والباطن، كما غرمت نادي الباطن 30 ألف ريال، بعد قيام جماهير الباطن برمي 5 أدوات باتجاه أرض الملعب خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين وبعد نهايتها.
ورفضت الانضباط احتجاج نادي الرائد على الوحدة بخصوص أهلية لاعب نادي الوحدة وليد باخشوين.
كانت هذه تفاصيل خبر الانضباط ترفض مراجعة عقوبة إدواردو وتغرم الهلال 70ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.