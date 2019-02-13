شكرا لقرائتكم انضمام إبراهيم العيسى وكامل الموسى إلى لجنة المسابقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي، يوم الأربعاء، انضمام إبراهيم العيسى وكامل الموسى إلى عضوية لجنة المسابقات بالاتحاد. وقال اتحاد الكرة في حسابه الرسمي على "تويتر": تتكون اللجنة من عبدالإله مؤمنة "رئيسا"، وعبدالمجيد المنصور "نائبا"، وعضوية خالد الطاسان وإبراهيم العيسى وكامل الموسى. وأكد عبدالإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات، ثقته في الإضافة التي ستسجلها اللجنة بانضمام العيسى والموسى، وأبدى تفاؤله بأن تشهد المرحلة تصاعدا ملموسا في عمل اللجنة بعد اعتماد نظام الحوكمة والهيكل التنظيمي ومهام ومسؤوليات اللجان وآلية عملها، وذلك بهدف رفع مستوى الجودة والكفاءة في أدائها.

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