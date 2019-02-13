تسونغا يواصل عروضه الجيدة بفوز عاشر هذا الموسم

اسماء السيد - واصل الفرنسي جو ويلفريد تسونغا عروضه الجيدة في الآونة الأخيرة وتغلب على الإيطالي توماس فابيانو 6-1 و6-4 في الدور الأول من دورة روتردام الهولندية في كرة المضرب الأربعاء، محققا فوزه العاشر في 12 مباراة خاضها منذ مطلع الموسم الحالي.

وكان تسونغا الذي غاب عن الملاعب لسبعة أشهر في العام الماضي العام الماضي وتراجع بشكل كبير في التصنيف العالمي، توج بطلا لدورة مونبلييه الفرنسية الأحد محرزا أول لقب له منذ عام 2017.

واحتاج تسونغا الذي يحتل حاليا المركز 140 عالميا، الى 66 دقيقة فقط للتخلص من منافسه ضمن الدورة الهولندية التي يشارك فيها للمرة الأولى منذ أن أحرز لقبها قبل سنتين.

وأعرب تسونغا عن رضاه عن الأداء الذي قدمه بقوله "لعبت جيدا في المجموعة الأولى وحافظت على مستواي في الثانية. رفع منافسي من مستواه في المجموعة الثانية لكني صمدت".

واعتبر بأنه بذل جهودا كبيرة منذ عودته من الإصابة بقوله "بذلت جهودا شاقة وأحاول استثمار وقتي في الملاعب بشكل جيد".

ويلتقي تسونغا في الدور الثاني مع الهولندي المغمور تالون غريكس بوور الذي يشارك ببطاقة دعوة وحقق المفاجأة بإخراجه الروسي كارن خاتشانوف المصنف ثانيا الثلاثاء.

وعن منافسه المقبل قال تسونغا "لا أعرف الكثير عنه لكننا سنعمل على ذلك. أنا ألعب كرة مضرب جيدة وهذا الأهم بالنسبة الي. أنا سعيد للفوز بالمباريات والألقاب وأعرف جيدا بأن عودتي (بعد الاصابة) لا تزال في حاجة الى بعض البناء".

أما الروسي دانييل ميدفيديف الذي أحرز في صوفيا اللقب الرابع في مسيرته، فتغلب على الفرنسي جيريمي شاردي 7-6 (7-2) و6-2.

وفاز ميدفيديف في 12 مباراة وخسر اثنتين منذ مطلع العام الحالي وسيواجه الإسباني فرناندو فرداسكو في الدور التالي.