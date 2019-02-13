شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل نصر حسين داى فى مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لفريق نصر حسين داى، التشكيل الذى سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية. جاء تشكيل نصر حسين داى كالتالي: جاء تشكيل نصر حسين داى كالتالي: حراسة المرمى: غايا مرباح. خط الدفاع : وليد علاتي و محمد نوفل خاسف وعبد الغاني خياط و محمد أمين توغاي. خط الوسط: يايا فوزي و مهدي الورتاني و عبد الرحمن يوسفى. خط الهجوم: شمس الدين حراق وعبد الرؤوف شويطر وأحمد قاسمي.

التشكيل الرسمى للفريقين

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تشكيل نصر حسين داى فى مواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.