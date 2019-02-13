شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" قبل مواجهة النصر.. الزمالك لا يُهزم على أرضه أمام الفرق الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الزمالك نظيره نصر حسين داى الجزائرى، فى التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع.

يتواجد الأبيض فى المجموعة الرابعة حيث يحتل الزمالك المركز الأخير بدون رصيد، فيما يتصدر فريق جورماهيا الكينى الترتيب برصيد 3 نقاط، ويأتى نصر حسين داى المركز الثانى بـ3 نقاط وبفارق هدف واحد عن الفريق الكينى، فيما يحتل بترو أتليتكو الأنجولى المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.

تحمل مواجهات الزمالك مع الفرق الجزائرية الكثير من الآمال للجماهير البيضاء التى تحلم بالتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، خاصة بعد ابتعادها عن المنافسات الأفريقية والتتويج بالألقاب منذ 2002، عندما توج بأخر ألقابه بدورى أبطال أفريقيا، على حساب الرجاء المغربى.

التقى الزمالك مع أندية الجزائر على مستوى البطولات الأفريقية، فى 8 مباريات، فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلها وهزم بمباراتين، وسجل أبناء ميت عقبة 13 هدفًا بالشباك الجزائرية مقابل 8 أهداف فقط اهتزت بها شباكهم، على الرغم من مواجهة الأبيض لنظيره نصر حسين داى لأول مرة فى تاريخ الناديين، إلا أن الزمالك يمتلك بشرة سارة عندما يلتقى مع أى فريق جزائرى على أرضه، إذ أنه لم يُهزم فى أى مباراة من قبل على ارضه ووسط جماهيره، ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى مواجهات الزمالك مع الفرق الجزائرية التى جمعته على ارضه..

- الزمالك وشبيبة القبائل 1984

أولى مواجهات الزمالك ضد الأندية الجزائرية كانت فى نصف نهائى دورى الأبطال 1984 ضد شبيبة القبائل، واستطاع الأبيض الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف دون رد، ليتأهل للمباراة النهائية ويتوج باللقب فى النهاية، على حساب فريق شوتينج ستار النيجيرى.

- الزمالك ومولودية وهران

تكررت مواجهات الزمالك مع الجزائريين ولكن هذه المرة عام 1993، عندما فاز على نظيره مولودية وهران بأربعة أهداف دون رد، فى ذهاب دور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا، فيما حصد الأبيض اللقب فى نهاية البطولة، بالفوز على أشانتى كوتوكو الغانى بركلات الجزاء الترجيحية.

- الزمالك ومولودية بجاية

ثالث مواجهات الزمالك والأندية الجزائرية على ارضه فى البطولات الأفريقية كانت عام 2016، عندما استضاف نظيره مولودية بجاية، وفاز عليه فى القاهرة بهدفين دون رد، فى ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أفريقيا فى هذه النسخة، ليصل الأبيض إلى المباراة النهائية ولكنه هُزم من صن داونز الجنوب أفريقى فى النهائى.

- الزمالك واتحاد العاصمة

تعتبر أخر مباريات الزمالك مع أحد الفرق الجزائرية على ارضه، أمام اتحاد العاصمة الجزائرى، وترجع إلى عام 2017، عندما تقابل الفريقين فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، إلا أن اتحاد العاصمة استطاع التعادل مع الأبيض فى برج العرب، بهدف لكل فريق، قبل أن يُهزم فى الجزائر بالجولة الرابعة بهدفين دون رد، ليودع الفارس الأبيض البطولة الأفريقية مكتفيًا بالوصول لمرحلة المجموعات.