جروس يُعدل تشكيل الزمالك بالدفع بالونش بدلا من عبد الغنى أمام نصر حسين داي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى السويسرى كريستيان جروس، تعديلا على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة نصر حسين داي المقرر لها اليوم الأربعاء في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية، ودفع بمحمود الونش بدلا من محمد عبد الغني في الدفاع. وبذلك يكون تشكيل الزمالك كالتالي: وبذلك يكون تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى :محمود جنش. خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا. خط الهجوم : خالد بوطيب واستبعد الجهاز الفني محمد عبد السلام ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد ومحمد عبد الغني وبهاء مجدي ومحمد عنتر وأيمن حفني وحميد أحداد وعمر السعيد.

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