سان جيرمان يذيع مباراة يونايتد على الفيس بوك بالخطأ

اعتذرت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن “عطل فني لتحديد الموقع الجغرافي” تسبب في إذاعة مباراته أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعب “أولد ترافورد” في ذهاب دور 16 لدوري الأبطال على فيس بوك في جميع أنحاء العالم لمدة ساعة، على الرغم من عدم امتلاك النادي الباريسي لهذه الحقوق.

أوضح النادي العاصمي في بيانه بسبب عطل فني في تحديد الموقع الجغرافي، كانت مباراة الفريق بالأمس متاحة على نطاق عالمي لفترة زمنية محدودة عبر صفحة النادي الباريسي على الفيس بوك.

وأضاف البيان أن فرق المنصة الرقمية يعملون على تحديد سبب المشكلة حتى لا تتكرر في المستقبل، لاسيما مع حالة الغضب التي تسبب فيها العكل لشبكة “RMC Sport” الناقلة للبطولة في فرنسا.

كما أشار النادي إلى أنهم قاموا بحذف رابط المشاهدة مباشرة بمجرد علمهم بهذه المشكلة.

من جانبها، هددت قناة “RMC Sport” بطلب تعويضات من النادي جراء هذا الحادث.

وتمكن متصدر “الليغ آ” من قطع شوطاً كببراً في التأهل لدور ربع النهائي بعد أن عاد بالفوز من “مسرح الأحلام” ملعب أولد ترافورد بانتصار مستحق بهدفين دون رد سجلهما بريسنيل كيمبيمبي وكيليان مبابي.