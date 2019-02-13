برشلونة يجمد مساعيه لتجديد عقد جوردي ألبا

كشفت تقارير صحافية في إسبانيا أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، قرر تجميد مساعيه لتجديد تعاقد نجم الفريق جوردي ألبا.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أنه لم يجر أي تواصل بين اللاعب وإدارة النادي الكتالوني خلال الشهر الأخير، علماً أأن تعاقد ألبا ينتهي في عام 2020.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة لن يتعجل في مسألة تجديد تعاقده مع ألبا، الذي ناقش معه في وقت سابق بعض الأمور الخاصة بالعقد الجديد ولكن بدون التطرق للتفاصيل الدقيقة.

ويتطلع ألبا، الذي يعد أحد أبرز اللاعبين في التشكيلة الأساسية لبرشلونة، للحصول على مزايا أكبر في العقد الجديد سواء من الناحية المالية أو الرياضية.

وشارك اللاعب الدولي الإسباني في 32 من أصل 37 مباراة خاضها النادي الكتالوني هذا الموسم.