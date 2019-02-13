رئيس إشبيلية يتوقع مباراة “صعبة” أمام لاتسيو

توقع رئيس نادي إشبيلية، خوسيه كاسترو، اليوم الأربعاء، أن تكون المباراة المرتقبة غداً الخميس بين الفريق الأندلسي ولاتسيو الإيطالي، اللذين وصفهما بـ”فريقين كبيرين”، في الدور 32 ببطولة الدوري الأوروبي “صعبة”، ولكنه متفائل بشأن قدرة فريقه على تحقيق نتيجة جيدة.

اعترف كاسترو في تصريحات صحافية بأن إشبيلية لا يمر حالياً بأفضل لحظاته في الموسم، ولكنه حذر من أن الفريق الإسباني حامل لقب البطولة خمس مرات قادر على تقديم أداء جيد فيما يعتبرها “بطولته”، ومن ثم فإنه “واثق” في قدرته على تقديم “مباراة كبيرة” وسيحقق فيها نتيجة جيدة.

وشدد على أن عدم الاعتراف بأن هذه الفترة غير جيدة بالنسبة للفريق سيكون مثيراً للسخرية، ولكنه ذكر بأن إشبيلية مر بفترة سيئة في سبتمبر (أيلول)، ولكنه تمكن لاحقاً من تصحيح مساره والارتقاء للمراكز الأربعة الأولى المؤهلة لـ”التشامبيونز ليغ”.

ورغم تأكيده أن لاتسيو “فريق قوي”، أبدى كاسترو ثقته في أن إشبيلية سيعود لتقديم نتائج جيدة لأن طموحاته مازالت عند أعلى مستوى، ما يعني “الفوز بالبطولة، وهذا ليس سهلاً بالطبع”.