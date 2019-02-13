الخطيب يوقع غرامة مالية على لاعبي الأهلي

قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ورئيس لجنة الكرة، توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد الهزيمة أمام سيمبا التنزاني أمس الثلاثاء.
وخسر الأهلي بهدف نظيف على مضيفه سيمبا، في المباراة التي أقيمت أمس، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وأبلغ الخطيب، سيد عبدالحفيظ، بتوقيع غرامة مالية على اللاعبين بعد السقوط أمام سيمبا، خاصة أن الفريق الأحمر فاز بلقاءه أمام سيمبا في القاهرة بخمسة أهداف.
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