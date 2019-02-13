أعلن «كريستيان جروس»، المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه، الذي سيواجه نصر حسين داي، في إطار الجولة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: محمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وإبراهيم حسن وكهربا ويوسف أوباما. خط الهجوم: خالد بوطيب.

كانت هذه تفاصيل خبر الونش في الدفاع وبوطيب في الهجوم.. جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة نصر حسين داي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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