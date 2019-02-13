رئيس بايرن ميونيخ: واثقون من إيقاف محمد صلاح

محمد صلاح أمام بايرن ميونيخ (أرشيفية)

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

أكد كارل هاينز رومينجيه رئس نادي بايرن ميونيخ الألماني، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قبل المواجهة المرتقبة بين ليفربول وبايرن ميونيخ، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "أنفيلد" ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال رومينجيه رئيس نادي بايرن ميونيخ: " محمد صلاح سيلعب كجناح أيمن، ليس لدينا مشكلة في ذلك، لدينا دافيد ألابا هناك في تلك الجبهة، سيكون هناك نزاع قوي بينهم، لدي ثقة تامة في دافيد وإيقافه له، أنه

أحدى أفضل الأظهرة في العالم ويمكنه القيام بالمهمة، ويمكنه القيام بالمهمة".

وأضاف" التعادل أمام ليفربول سيكون جيدًا، من المهم أن نسجل هدفًا، وليس فقط التفكير في الدفاع".

الجدير بالذكر أن بايرن ميونيخ سيواجه ليفربول في مباراة الإياب على ملعب "أليانز أرينا" في شهر مارس المقبل، الموافق 13 مارس.