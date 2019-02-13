نجما ليفربول يوجهان رسالة إلى مهاجم لايبزيج

ساديو ماني ونابي كيتا

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

وجه نجما ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني ونابي كيتا رسالة إلى تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج الألماني، بشأن إنضمامه إلى الريدز إذا رغب في الرحيل عن فريقه.

وقال نابي كيتا عن زميله السابق، تيمو فيرنر حول إنضمامه إلى الريدز: " لقد لعبنا بشكل جيد في لايبزيج، وكان أحدى أفضل زملائي، الأمر واضح، إذا كان يريد مغادرة، سأطلب منه الإنضمام إلى هنا

معي، في ليفربول".

أما ساديو ماني تحدث عن فيرنر قائلًا " أنصحه بالإنضمام إلى ليفربول، أنا أحب طريقة لعب، أنه مهاجم بارع وقوي جدًا، يسجل الأهداف ويعطي 100% في كل مباراة، إذا كان يريد الأنضمام معنا هنا، سنرحب به بكل تأكيد في فريقنا".

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن

كيتا قد ألمح أنه مستعد لإقناع زميله السابق لايبزيج بالأنضمام إلى ليفربول في الصيف المقبل.

وربطت التقارير الصحفية في وقت ماضً، عن رغبة ليفربول بضم المهاجم الألماني فيرنر، في الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تعزيز خط الهجوم لدى الفريق، وأن لايبزيج يسعى لتجديد عقد فيرنر براتب سنوي مقابل 6 مليون يورو، من أجل وضع شرط جزائي مقابل 70 مليون يورو وسيتم تفعيله مع أندية مثل: برشلونة وريال مدريد، وليفربول، يوفنتوس، بايرن ميونيخ، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان.