الزمالك يصل برج العرب لمواجهة نصر حسين داي

الزمالك

كتب ـ مصطفى جويلي:

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منذ قليل، لملعب برج العرب استعدادًا لمباراة نصر حسين داي الجزائري بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

يدخل فريق الزمالك بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني، مواجهة نصر حسين داي الجزائري، راغبًا في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، خاصة بعد السقوط أمام جورماهيا الكيني

في أولى جولات دور المجموعات برباعية مقابل هدفين خارج أرضه.

بينما يرغب فريق نصر حسين داي الجزائري في مواصلة انتصاراته بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، بهدفين مقابل هدف.