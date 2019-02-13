اونلاين | embratoria - يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي اليوم live

يستضيف فريق نادى الزمالك نظيره نصر حسين داى الجزائرى، فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع؛ حيث يسعى الأبيض لتحقيق أول فوز له فى المجموعة.

embratoria - يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي اليوم live

ويتواجد الأبيض فى المجموعة الرابعة حيث يحتل الزمالك المركز الأخير بدون رصيد، فيما يتصدر فريق جورماهيا الكينى الترتيب برصيد 3 نقاط، ويأتى نصر حسين داى المركز الثانى بـ 3 نقاط وبفارق هدف واحد عن الفريق الكينى، فيما يحتل بترو أتلتيكو الأنجولى المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.

ويحاول الفارس الأبيض تخطى هزيمته فى الجولة الأولى أمام جور ماهيا الكينى، والتى هُزم فيها بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد موى بكينيا وتحدث السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، خلال جلسته مع اللاعبين حول أهمية مباراة نصر حسين داى، للعودة للمنافسة فى الكونفدرالية التى يسعى الأبيض للتتويج بلقبها لأول مرة فى تاريخه، مطالبًا اللاعبين ببذل أقصى جهد والالتزام بالتعليمات الفنية من أجل الفوز بالمباراة وحصد نقاطها الثلاثة، مشددًا على أنه لن يقبل سوى بالفوز فى المباراة.

embratoria - يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي اليوم live

وحرص المدير الفنى للزمالك على تصحيح أخطاء اللاعبين فى المواجهة الأخيرة بالدورى الممتاز، أمام فريق النجوم، والتى حسمها الأبيض بهدف دون رد، سجله أيمن حفنى بعد عودته للمشاركة مع الفريق، مطالبهم بغلق صفحة الدورى والتركيز فى المواجهة الأفريقية المرتقبة.