اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام بث مباشر beIN Sport HD دوري أبطال أوروبا رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس

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نتابع معكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد اياكس اليوم، حيث تبدأ اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019 أحد أهم مباريات ريال مدريد وهي مباراة ريال مدريد وأياكس ضمن منافسات ومباريات دور الـ16 في دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي، حيث يستضيف صاحب الأرض خصمه الريال علي ملعب امستردام ارينا في مباراة الذهاب اليوم، والجدير بالذكر أن مباراة إياب ريال مدريد واياكس تبدأ في شهر مارس القادم، والآن نتابع عكم المزيد حول موعد مباراة ريال مدريد اليوم والقنوات الناقلة للقاء فتابعونا.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد اياكس

20:00 م بتوقيت غرينيتش

21:00 م بتوقيت المغرب

21:00 م بتوقيت الجزائر

21:00 م بتوقيت تونس

22:00 م بتوقيت القاهرة

23:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية

00:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

معلقين مباراة ريال مدريد اليوم

تم الإعلان بالفعل عن المعلقين الرياضيين لمباراة الريال اليوم، حيث أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت أن التونسي “رؤوف خليف”، و العماني “خليل البلوشي” سيعلقان على مباراة أياكس وريال مدريد بالتشامبيونزليج.

التشكيل المتوقع لريال مدريد اليوم

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

خط الدفاع: ريجيلون، سرجيو راموس، ناتشو، داني كارفاخال.

خط الوسط: كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

بطاقة مباراة ريال مدريد ضد اياكس اليوم

الفريقين موعد المباراة القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد اياكس المعلق الملعب

ريال مدريد ضد اياكس اليوم الاربعاء 13 فبراير 2019 beIN SPORTS HD 1 رؤوف خليف امستردام ارينا

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد اياكس

beIN SPORTS HD 1 هي الناقل الرسمي لمباراة ريال مدريد ضد اياكس اليوم ويمكنكم معرفة تردد القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم عبر الرابط التالي