اونلاين | مباراة ريال مدريد واياكس اليوم مباشر | يلا شوت ريال مدريد واياكس مشاهدة اون لاين | الاسطورة كول كورة اون لاين بدون تقطيع

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نقدم لكم علي موقعنا الخليج 365 الرياضي كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول ترددات القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واياكس اليوم ضمن منافسات ومباريات دور الستة عشر في دوري ابطال اوروبا، حيث تبدأ مباراة ذهاب ريال مدريد ضد اياكس اليوم علي ملعب اياكس امستردام ارينا، وسيستضيف الريال خصمه اياكس علي ارضه في مباراة اياب الفريقين، والآن يترقب عشان الساحرة المستديرة ابتداء المباراة ومعرفة كل ما يريدونه عن موعد مباراة الريال اليوم والقنوات الناقلة وأيضا تردداتها للاستمتاع بمشاهدة النادي الملكي في مباراة انتظرها الجميع، والآن نتابع معكم المززيد حول المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد اياكس

تقوم قناة بين سبورت اتش دي وان الرسمية beIN SPORTS HD 1 ببث مباراة الريال اليوم علي شاشاتها، وهذا بتقنية الشاشة الفائقة.

موعد مباراة الريال اليوم

20:00 مساء بتوقيت غرينيتش

21:00 مساء بتوقيت دول المغرب العربي

22:00 مساء بتوقيت القاهرة

23:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

00:00 منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي

بطاقة مباراة ريال مدريد ضد اياكس اليوم

الفريقين موعد مباراة الريال اليوم القنوات الناقلة لمباراة الريال المعلقين الملعب توقيت المباراة

الريال واياكس اليوم الاربعاء 13 فبراير 2019 beIN SPORTS HD 1 رؤوف خليف امستردام ارينا 20:00 م بتوقيت غرينيتش

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ترددات القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واياكس اليوم

القناة الناقلة التردد الاستقطاب القمر الصناعي تصحيح الخطأ

beIN SPORTS HD 1 11084 أفقى النايل سات 6/5

beIN SPORTS HD 1 12245 عمودى النايل سات 4/3

beIN SPORTS HD 1 12264 أفقى النايل سات 3/2

beIN SPORTS HD 1 12379 أفقى عرب سات 6/5