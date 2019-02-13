اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك (live) ونصر حسين داي مباشر كورة اون لاين.. HD مباراة الزمالك ونصر حسين داي | كورة لايف | يلاشوت

يخوض فريق الزمالك مواجهة هامة وقوية أمام نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى ستجمعهما فى التاسعة مساء اليوم على استاد برج العرب بالأسكندرية، بالجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك (live) ونصر حسين داي مباشر كورة اون لاين.. HD مباراة الزمالك ونصر حسين داي | كورة لايف | يلاشوت

ويسعى الزمالك تحت قيادة السويسرى جروس، على حصد النقاط الزمالك، لتعويض الخسرة المفاجئة فى الجولة الأولى أمام جورماهيا، وحصد الثلاث نقاط فى طريقه نحو التأهل للدور الثانى.

انتهاء النتيجة بغير الفوز يضع الزمالك فى موقع لا يحسد عليه، وهو ما يدركه الجميع داخل القلعة البيضاء، وتنتظره الجماهير اليوم أمام الفريق الجزائرى.

مشاهدة مباراة الزمالك (live) ونصر حسين داي مباشر كورة اون لاين.. HD مباراة الزمالك ونصر حسين داي | كورة لايف | يلاشوت

مباراة الزمالك أمام نصر حسين داى

واستقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالزمالك بقيادة جروس على التشكيل الذى سيخوض به لقاء نصر حسين داى ، ومن المتوقع أن يدفع جروس بتشكيل مكون من محمود جنش فى حراسة المرمي، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة الزمالك ونصر حسين داى فى التاسعة مساء اليوم، الأربعاء.. وتذاع المباراة على قناة bein sport 1.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام نصر حسين داى

يستعيد الزمالك خدمات طارق حامد لاعب وسط الفريق، لقيادة خط الوسط أمام الفريق الجزائرى بعد غيابه عن مباراة النجوم للإيقاف، بالإضافة إلى عودة محمود كهربا، صانع ألعاب الأبيض، بعدما شارك فى مران الفريق بداية من أول أمس، مع باقى اللاعبين بعد حصوله على إجازة طوال الفترة الأخيرة للاستجمام فى ألمانيا؛ بسب غيابه عن مباراة النجوم للإيقاف.

مشاهدة مباراة الزمالك (live) ونصر حسين داي مباشر كورة اون لاين.. HD مباراة الزمالك ونصر حسين داي | كورة لايف | يلاشوت

من المتوقع أن يدفع المدير الفنى للزمالك، بتشكيل مكون من: محمود جنش في حراسة المرمي، حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا في خط الوسط، عمر السعيد في خط الهجوم".

مشاهدة مباراة الزمالك (live) ونصر حسين داي مباشر كورة اون لاين.. HD مباراة الزمالك ونصر حسين داي | كورة لايف | يلاشوت

ترتيب مجموعة الزمالك ونصر حسين داى في الكونفدرالية

يتواجد الأبيض فى المجموعة الرابعة حيث يحتل الزمالك المركز الأخير بدون رصيد، فيما يتصدر فريق جورماهيا الكينى الترتيب برصيد 3 نقاط، ويأتي نصر حسين داى المركز الثانى بـ 3 نقاط وبفارق هدف واحد عن الفريق الكينى، فيما يحتل بترو أتليتكو الأنجولى المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.