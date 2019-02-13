اونلاين | HD كورة لايف الزمالك مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر اليوم.. الزمالك يوتيوب.. يلا شوت Zamalek

يلتقي فريقي الزمالك ونصر حسين داي ضمن بطولة كأس الإتحاد الإفريقي 2019، دور المجموعات لقاء الذهاب، يأمل نادي الزمالك في تحقيق أول إنتصار أفريقي له في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، فهل ينجح في تحقيق هذا النصر، والثلاث نقاط الأولي عندما يستقبل الفريق الجزائري القوي نصر حسين داي، والذي يبدوا أنه إتجه إلي الإسكندرية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، خصوصا أن مدربه يؤكد علي دراسة الفريق الأبيض بشكل كاف، فهل ينجح الزمالك في ملعبه وبين جماهيره بالإنتصار ومحو آثار الهزيمة الماضية ضد نادي جورماهيا الكيني برباعية خارج الديار.

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تنطلق المواجهة بين فريقي الزمالك ونصر حسين داي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.

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نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي مباشر في لقاء اليوم الأربعاء 13 / فبراير / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

HD كورة لايف الزمالك مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر اليوم.. الزمالك يوتيوب.. يلا شوت Zamalek

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الزمالك ونصر حسين داي مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

HD كورة لايف الزمالك مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر اليوم.. الزمالك يوتيوب.. يلا شوت Zamalek

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة نصر حسين داي، المقرر لها اليوم الأربعاء في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.

وجاء التشكيل كالتالي:

- حراسة المرمى: محمود جنش.

- خط الدفاع: "عبد الله جمعة، ومحمود علاء، ومحمد عبد الغني، وحمدي النقاز".

- خط الوسط: "طارق حامد، وفرجاني ساسي، ويوسف أوباما، وإبراهيم حسن، ومحمود كهربا".

- خط الهجوم: خالد بوطيب.

واستبعد الجهاز الفني محمد عبد السلام، ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: "عماد السيد، ومحمود الونش، وبهاء مجدي، ومحمد عنتر، وأيمن حفني، وحميد أحداد، وعمر السعيد".