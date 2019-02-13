اونلاين | HD كورة لايف ريال مدريد مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر اليوم.. ريال مدريد يوتيوب.. يلا شوت Real Madrid

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البرازيلي مارسيلو الذي يمر بفترة عصيبة في الأونة الأخيرة ، لديه اهتمام خاص بدوري الأبطال حيث يحتفظ بسجل غير عادي للاعب في مركزه.

جدير بالذكر أن مارسيلو سجل في شباك باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال الموسم الماضي ، ويسعى لتحسين صورته بالتسجيل في شباك أياكس.

القائد الثاني لريال مدريد سجل ثلاث مرات في مرحلة خروج المغلوب بدوري الأبطال بالموسم المضي ، ويأمل في الحفاظ على سجله التهديفي بدوري الأبطال ليظهر لسولاري أن بإمكانه الاعتماد عليه في المناسبات الكبرى ، ووضع سيرجيو ريجيلون جانبًا.

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ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر اليوم .. ريال مدريد يوتيوب .. يلا شوت Real Madrid

في مباراة نارية يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على أياكس في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على استاد أمستردام أرينا اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019 وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019، كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر.

ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر اليوم .. ريال مدريد يوتيوب .. يلا شوت Real Madrid

كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس

ريال مدريد يدخل مباراة اليوم وهو قادم من فوزً مهم على حساب فريق أتلتيكو مدريد في ديربي قوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وبهذا الانتصار قفز الفريق للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، فبعد أن خاض المكلي 23 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 14 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم، يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر.

ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر اليوم .. ريال مدريد يوتيوب .. يلا شوت Real Madrid

على الجانب الأخر يأتي فريق أياكس في وصافة جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 50 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن آيندهوفن الذي يتصدر الترتيب حاليًا، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق فينلو وحققوا الفوز بسداسية دون رد، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 20 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في إثنين، وخسر مثلهم، تابع لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس.

ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر اليوم .. ريال مدريد يوتيوب .. يلا شوت Real Madrid

موعد مباراة ريال مدريد اليوم:

وسيبدأ سانتياجو سولاري بنفس طريقته المعتادة وسيدفع براموس وناتشو في قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيمه بجانب فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز.

ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر اليوم .. ريال مدريد يوتيوب .. يلا شوت Real Madrid

تنطلق مباراة ريال مدريد وأياكس في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت اتش دي.