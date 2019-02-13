اونلاين | (بث مباشر) مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر الكنفدرالية يلا شوت .. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف

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(بث مباشر) مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر الكنفدرالية يلا شوت .. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف

مع دقات التاسعة من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره نصر حسين داى الجزائرى، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقد استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالزمالك بقيادة جروس على التشكيل الذى سيخوض به لقاء نصر حسين داى، ومن المتوقع أن يدفع جروس بتشكيل مكون من محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم.

يلتقى الزمالك مع نظيره نصر حسين داى الجزائرى، فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع؛ حيث يسعى الأبيض لتحقيق أول فوز له فى المجموعة.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر الكنفدرالية يلا شوت .. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف

يتواجد الأبيض فى المجموعة الرابعة حيث يحتل الزمالك المركز الأخير بدون رصيد، فيما يتصدر فريق جورماهيا الكينى الترتيب برصيد 3 نقاط، ويأتى نصر حسين داى المركز الثانى بـ 3 نقاط وبفارق هدف واحد عن الفريق الكينى، فيما يحتل بترو أتلتيكو الأنجولى المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.

يحاول الفارس الأبيض تخطى هزيمته فى الجولة الأولى أمام جور ماهيا الكينى، والتى هُزم فيها بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد موى بكينيا وتحدث السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، خلال جلسته مع اللاعبين حول أهمية مباراة نصر حسين داى، للعودة للمنافسة فى الكونفدرالية التى يسعى الأبيض للتتويج بلقبها لأول مرة فى تاريخه، مطالبًا اللاعبين ببذل أقصى جهد والالتزام بالتعليمات الفنية من أجل الفوز بالمباراة وحصد نقاطها الثلاثة، مشددًا على أنه لن يقبل سوى بالفوز فى المباراة.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر الكنفدرالية يلا شوت .. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف

فيما حرص المدير الفنى للزمالك على تصحيح أخطاء اللاعبين فى المواجهة الأخيرة بالدورى الممتاز، أمام فريق النجوم، والتى حسمها الأبيض بهدف دون رد، سجله أيمن حفنى بعد عودته للمشاركة مع الفريق، مطالبهم بغلق صفحة الدورى والتركيز فى المواجهة الأفريقية المرتقبة.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر الكنفدرالية يلا شوت .. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف