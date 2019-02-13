اونلاين | يلا شوت اون لايف - مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر اليوم 13/2/2019 يوتيوب كورة لايف - كورة اون لاين

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يلا شوت اون لايف - مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر اليوم 13/2/2019 يوتيوب كورة لايف - كورة اون لاين

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر اليوم الأربعاء 13/2/2019 كورة لايف بث حي بدون تقطيع ماتش الزمالك ضد نصر حسين داي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، حيث يستضيف نادي الزمالك نظيره نصر حسين داي الجزائري على أرضية استاد برج العرب بالأسكندرية، حيث يكون أمام الزمالك مهمة صعبة للغاية حيث لابديل عن الفوز اليوم بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام فريق جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، مباراة الزمالك ونصر حسين داي يلا شوت.

يلا شوت اون لايف - مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر اليوم 13/2/2019 يوتيوب كورة لايف - كورة اون لاين

بينما يدخل الفريق الجزائري لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة وأريحية كبيرة لفوزه في الجولة الأولى على فريق بترو أتلتيكو الأنجولي بثلاثية نظيفه جعلت في جبعته ثلاث نقاط، وسوف يسعى لتحقيق نتيجة ايحابية على حساب ضيفه مما يعني أن لقاء اليوم سيكون من العيار القيل حيث يسعى كلا الفريقين لاقتناص الثلاث نقاط يلا شوت بث مباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي بجودة عالية وبدون تقطيع.

يلا شوت اون لايف - مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر اليوم 13/2/2019 يوتيوب كورة لايف - كورة اون لاين

رابط لايف بث مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي، يدخل نادي الزمالك لقاء اليوم بدون أي نقاط متذيلا المجموعة بعد خسارته للجولة الأولى ولذلك فإنه يخوض اللقاء رافعا شعار لابديل عن الفوز لاستكمال مشوار البطولة التي يسعى للفوز بها للمرة الأولى، ويحتل جورماهيا الكيني صدارة المجموعة الرابعة بثلاث نقاط حققها بالفوز على الزمالك بينما يأتي في المركز الثاني نصر حسين داي بنفس الرصيد ثلاث نقاط، وفي المركز الثالث يأتي بترو أتلتيكو بدون نقاط والزمالك في المركز الرابع، رابط لايف مباراة الزمالك ونصر حسين داي لايف.

يلا شوت اون لايف - مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر اليوم 13/2/2019 يوتيوب كورة لايف - كورة اون لاين

لذلك يسعى الزمالك لتخطي عقبة الضيف الجزائري والفوز عليه ليتمكن من المنافسة واستكمال البطولة بقوة، ويذكر أن كريستيان جروس قد طالب لاعبيه بضرورة الفوز اليوم وأنه لن يقبل بنتيجة غير الفوز، ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 48 نقطة وكان قد فاز في الجولة الاخيرة على النجوم بهدف أيمن حنفي، ويلعب الزمالك كامل اليوم حيث لايفتقد جهود أي لاعب يوتيوب بث مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي كورة اون لاين.

يلا شوت اون لايف - مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر اليوم 13/2/2019 يوتيوب كورة لايف - كورة اون لاين

يلاشوت بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي ، بينما على الجانب الاخر يدخل الفريق الضيف لقاء اليوم منتعشا بالفوز في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، ويسعى لمواصلة عزف نغمات الفوز على حساب مضيفه نادي الزمالك واقتناص الثلاث نقاط وقد صرح مدرب نصر حسين داي أنه درس الزمالك جيدا ويعرف نقاط ضعفه وجاء للفوز بالثلاث نقاط، ومن المتوقع أن يخوض اللقاء بنفس تشكيلته التي اعتاد عليها مع الفريق وهي طريقة 4-4-2، ماتش الزمالك بث مباشر اليوم.

يلا شوت اون لايف - مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر اليوم 13/2/2019 يوتيوب كورة لايف - كورة اون لاين

ويحتل نصر حسين داي المركز الثامن بالدوري الجزائري ، ويسعى للتقدم في البطولة الافريقية والفوز على مضيفه وتحقيق مفاجآة بهذا الفوز خارج أرضه وزيادة نقاطة لستة نقاط ويذكر أن الفريق الجزائري لن يفتقد أي لاعب بداعي الإيقاف أو الاصابة وسيلعب مكتمل الصفوف كورة لايف يلاشوت مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي مباشر على bein sport.

يلا شوت اون لايف - مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر اليوم 13/2/2019 يوتيوب كورة لايف - كورة اون لاين

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي

في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة بتوقيت القاهرة.

في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت ابو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي

يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي في كأس الكونفدرالية الافريقية على قناة النيل للرياضة الأرضية،وعلى القناة الثانية الأرضية، كما يتم نقل اللقاء عبر قنوات “بي إن سبورت”.