رياضة | ترتيب مجموعة الزمالك بعد فوز بيترو أتليتكو على جورماهيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة الزمالك بعد فوز بيترو أتليتكو على جورماهيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي بيترو اتليتكو الانجولي في تحقيق الفوز على نظيره فريق جورماهيا الكيني، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي نادي الزمالك ضد فريق نصر حسين داي الجزائري بعد قليل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعد خسارة الابيض مباراته الأولى ضد جورماهيا برباعية.

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك كالتالي :- 1- جورماهيا 3 نقاط.

2- نصر حسين داي 3 نقاط.

3- بيترو اتليتكو 3 نقاط.

4- الزمالك 0 نقاط. الأهلي والزمالك وبيراميدز يشعلون المنافسة على لقب الدوري المصري واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم. ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة. ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 8 نقاط عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 48 نقطة 2- بيراميدز 42 نقطة 3- الأهلي 39 نقطة 4- الإنتاج الحربي 31 نقطة 5- مصر المقاصة 31 نقطة 6- المقاولن العرب 28 نقطة 7- المصري البورسعيدي 26 نقطة 8- طلائع الجيش 25 نقطة 9- سموحة 25 نقطة 10- الإسماعيلي 24 نقطة 11- حرس الحدود 24 نقطة 12- الاتحاد السكندري 24 نقطة 13- الجونة 22 نقطة 14- الداخلية 21 نقطة 15- إنبي 21 نقطة 16- النجوم 21 نقطة 17- وادي دجلة 20 نقطة 18- بتروجت 18 نقطة

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